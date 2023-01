Kvaratskhelia in dubbio per la Salernitana, oggi il test decisivo: Spalletti ha pronte due alternative

Kvaratskhelia ieri non si è allenato, è rimasto a casa a scopo precauzionale, dopo aver svolto mercoledì solo lavoro personalizzato in palestra: martedì la febbre l'aveva costretto a saltare il match di coppa Italia contro la Cremonese, il georgiano si è trascinato i postumi e anche ieri avvertiva ancora sindromi influenzali.

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino:

"Oggi dovrebbe allenarsi a Castel Volturno in gruppo nel giorno della rifinitura e verranno valutate le sue condizioni: la sua presenza, quindi, resta in dubbio per il derby contro la Salernitana. L'alternativa numero uno è Elmas che lo ha già sostituito nelle due partite contro l'Atalanta e l'Udinese andando a segno in entrambe le circostanze. Spalletti ha diverse soluzioni in attacco, a sinistra nel tridente può giocare anche Raspadori che da quella posizione tende poi più ad accentrarsi per giocare alle spalle o vicino alla prima punta".