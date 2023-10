Kvaratskhelia frenato dalla gabbia di Ancelotti: il giudizio sulla gara del georgiano

Notizie calcio. Ancelotti ha provato in tutti i modi a limitare le giocate di Kvaratskhelia nella gara di ieri sera.

Ecco quanto scritto da Il Mattino sulla prestazione di Kvaratskhelia in Napoli-Real Madrid 2-3:

Carvajal fa gli straordinari pur di non far azionare il suo reattore nucleare. Ma Carletto per lui ha una vera gabbia. Male nel primo tempo, più vivo nella ripresa.