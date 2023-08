Kvaratskhelia: "Ho imparato molto dall'errore contro il Milan. In Champions meritavamo di più: ci riproveremo"

Calcio Napoli - Khvicha Kvaratskhelia alla Gazzetta dello Sport ha parlato di Napoli-Milan di Champions League dell'ultima stagione:

A proposito di meglio, quanto pesò aver sbagliato quel gol in Champions all’andata contro il Milan in avvio e poi pure aver fallito il rigore al ritorno? Sarebbe cambiata la storia del Napoli in Europa?

«Questo non lo sapremo mai. Però dagli sbagli si impara e si migliora. Da quell’episodio ho imparato tanto, ho capito dove posso e devo migliorare. In Champions meritavamo di più ma abbiamo la possibilità di riprovarci nella prossima stagione».