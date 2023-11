Kvaratskhelia e Politano salvano Garcia: il Napoli non può farne a meno

Napoli - Momento difficile per Rudi Garcia e il Napoli che in questo inizio di stagione è già stato salvato diverse volte, ma sempre dagli stessi calciatori: Kvaratskhelia e Politano. E' di loro che si fida il tecnico francese che continua a puntare su di loro quest'anno in continuazione.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Khvicha Kvaratskhelia e Matteo Politano, sono protagonisti d’un anno irripetibile, non avrebbero potuto accettare d’essere divorati dalla normalità, loro che non hanno nulla di banale. Alla nona di campionato, già a Verona, si era già in uno di quegli autaut che aiutano a peggiorare la vita di chi se ne sta seduto (e poco comodamente) in panchina e in una giornata assai ribelle. Praticamente lo stesso può accadere con l’Empoli.