Kvaratskhelia e Osimhen clamorosi, Gazzetta: un misto di fame e incoscienza, in Europa questa sana follia può fare la differenza

Kvaratskhelia e Osimhen non possono non ricordare Maradona e Careca. Nessuno in Italia ha oggi due così, scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. E anche in Europa gli sfidanti si contano sulle dita di una mano.

Kvaratskhelia e Osimhen clamorosi

Le due meraviglie di Spalletti non hanno ancora vinto niente,

"e quindi dentro di loro si agita un misto di fame e incoscienza che fa tentare l’impossibile. Come il dribbling da lontano con tiro di Kvara. E poi la botta a occhi chiusi, dalla linea di fondo, di Osimhen. Due gol favolosi, da Champions. In Europa questa sana follia può fare la differenza"

