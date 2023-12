Kvaratskhelia e il patto con Mazzarri: un abbraccio paterno gli ha fatto cambiare la rotta

Protagonista sempre e comunque, Khvicha Kvaratskhelia non intende sottrarsi. Il talento georgiano sta alternando prestazioni convincenti a momenti di appannamento in questa prima parte della stagione con la maglia azzurra.

Khvicha Kvaratskhelia

Kvaratskhelia pronto a ritrovarsi

Come riporta Il Mattino, in queste prime 15 giornate, Kvara ha mostrato solo in parte il suo genio indiscusso. Inizialmente per via di un infortunio in ritiro che ha impedito una preparazione atletica adeguata. Poi c'è stata anche la lunga astinenza sotto porta che ha avuto una certa incidenza sul piano psicologico. A Bergamo è stata la prima partita con Mazzarri in panchina e proprio il tecnico di San Vincenzo, a fine partita, ha tradito un abbraccio «paterno» con il georgiano che ha ricambiato con altrettanto affetto. Segno che si è creato subito un grande feeling tra i due.

