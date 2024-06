Kvaratskhelia e Di Lorenzo: interviene ADL, il Napoli ha un piano

Calciomercato Napoli - Il Napoli ha un piano per il futuro di Giovanni Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskhelia. I due giocatori sembrano intenzionati ad andare via da Napoli e firmare rispettivamente con Juventus e Paris Saint Germain. Secondo quanto rivelato da Repubblica, De Laurentiis aspetta e intanto potrebbe intervenire lui per risolvere le grane Kvaratskhelia e Di Lorenzo. Il Napoli vuole trattenerli e cedere Osimhen: il piano è questo.

