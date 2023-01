Kvaratskhelia convocato per Salernitana-Napoli? CorSport: le ultime sulle condizioni di Khvicha

Calcio Napoli - Kvaratskhelia giocherà Salernitana-Napoli? L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda le condizioni fisiche del georgiano che ha saltato il match di Coppa Italia per un attacco influenzale.

Ecco cosa scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sul numero 77 azzurro:

"Kvara c’è e lotta di nuovo assieme al Napoli, per spazzare via quel senso di disorientamento che si è sparso (ovviamente) a Castel Volturno per una notte pazza e imprevedibile, consumata imprecando al vento e alla pioggia, forse pure un po’ con se stesso, e rimpiangendo le diavolerie di un genietto costretto a starsene a casa, un termometro a portata di mano e il rimpianto di non poter far nulla. Ma è stato un attimo, un accidente lieve e passeggero"