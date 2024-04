Kvaratskhelia con Calzona è rinato, lo dicono i numeri

Ultime notizie SSC Napoli - L’attaccante georgiano Khvicha Kvaratskhelia ha rappresentato la luce anche nei momenti più bui per il Napoli ma con Calzona il livello è cresciuto. Lo afferma l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Lo dicono i numeri: nelle ultime nove gare tra campionato e Champions League, Kvaratskhelia ha realizzato quattro gol e due assist.

“Un buon bottino, considerando che quello complessivo è di dieci reti, sei assist e un rigore procurato. L’unica sconfitta in campionato dell’era Calzona contro l’Atalanta è arrivata proprio senza Kvaratskhelia, out per infortunio”