Kvaratskhelia atteso a Dimaro il 9 luglio, Repubblica: Giuntoli d'anticipo, ricorda un top della storia del Milan

Tempo al tempo, ma intanto i tifosi del Napoli si stanno stropicciando gli occhi davanti alla tv e sul web per gli exploit a ripetizione di Khvicha Kvaratskhelia, 21 anni, nome impronunciabile e giocatore ancora tutto da scoprire, di cui però Aurelio De Laurentiis ha anticipato l’arrivo in maglia azzurra con insolita premura: senza nemmeno attendere l’annuncio ufficiale.

Come riporta l'edizione odierna de La Repubblica:

"Visite mediche e firma ci sono state già state, in realtà. Ma il giovane attaccante georgiano è ancora in piena attività su due fronti: con la maglia della Dinamo Batumi in campionato e con quella della sua Nazionale in Nations League. Per questo occorre ancora un po’ di pazienza e l’appuntamento con i tifosi azzurri è rimandato al 9 luglio: primo giorno del ritiro estivo a Dimaro. Il Napoli sapeva di dover sostituire Insigne già da gennaio e per questo il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si è potuto muovere in grande anticipo, pescando in Georgia un giocatore ancora poco conosciuto, ma dalle grandi potenzialità. A chi assomiglia, Kvaratskhelia? Per caratteristiche fisiche, abilità nel dribbling e per la sua andatura caracollante viene in mente un paragone ambizioso: con l’ex brasiliano del Milan, Kakà".