Kvara c'è, la solitudine del Campione dello Scudetto: uno è andato via e l'altro sta per andarsene

Napoli - Kvaratskhelia c'è e lo dimostra con un eurogol. La solitudine del campione di un Napoli dello scudetto che è totalmente cambiato. Dei pilastri di quella squadra uno è andato via e l'altro sta per andarsene. Dei leader di quella formazione uno se ne è andato, Kim Min-Jae, e non è mai stato sostituito, e l'altro tornerà per andarsene, Victor Osimhen.