Koulibaly accolto da un'ovazione nello spogliatoio del Napoli: il retroscena

Notizie Napoli calcio. Kalidou Koulibaly è tornato a Napoli. Il centrale senegalese è stato accolto ieri da una folla festante di connazionali a Capodichino, per poi dirigersi a Castel Volturno per abbracciare i suoi compagni di squadra e pensare subito all'Inter. L'edizione odierna de Il Mattino ci svela alcuni retroscena della giornata di ieri che ha visto il difensore grande protagonista:

Prima ancora il saluto a Insigne e al resto della squadra, che lo ha accolto nello spogliatoio con un'ovazione, al termine dell'allenamento che lui non ha però svolto. Finale con il colloquio con Giuntoli e Spalletti. Ovviamente, Koulibaly ha raccontato la sua gioia, quella del suo popolo, della sua nazione e la cerimonia nel palazzo presidenziale. L'orgoglio di essere capitano del Senegal.

Ha detto: «Sono pronto, sto bene, non sono stanco. Sono solo tanto felice. Ho letto i tanti messaggi dei tifosi napoletani che sono felici per me, c'è un solo modo per ricambiare questo affetto...».