"Mister sono al top", Koulibaly voleva allenarsi anche ieri in vista dell'Inter: la reazione di Spalletti alla richiesta del centrale

Notizie Napoli calcio. Tornato da eroe per lo storico trionfo in coppa d'Africa con il suo Senegal, per Kalidou Koulibaly è già tempo di Napoli e soprattutto della sfida contro l'Inter. Queste le ultime da Il Mattino sulle condizioni del senegalese:

"Ha affidato a Luciano il compito di decidere se dovrà scendere in campo oppure no contro l'Inter domani sera. Lui si è limitato a dire che è al top. Le cose da fare, per Kalidou, sono tante e infatti lui non ha perso tempo: non è neppure passato per casa, da Capodichino si è diretto a Castel Volturno, proprio perché sapeva di riuscire a incrociare la squadra che stava terminando l'allenamento. Voleva anche scendere in campo con Sinatti che aveva preparato una piccola serie di esercitazioni per lui, ma Spalletti gli ha detto che non ce ne era bisogno, che lo aspetta oggi per fare l'intero allenamento. Ed è chiaro che proprio la seduta di questa mattina sarà quella chiave per sciogliere l'eventuale riserva. Koulibaly vuole giocare, si sente bene, è al settimo cielo: ma decide Spalletti.