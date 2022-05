Koulibaly-Napoli, non ci sono margini per il rinnovo: due ipotesi per il futuro del senegalese

Notizie Napoli calcio. Futuro in bilico per Kalidou Koulibaly. Il centrale difensivo del Napoli è in scadenza nel 2023 e ad oggi il rinnovo è ancora in alto mare per la politica di dimuzione del monte ingaggi decisa da De Laurentiis.

Del futuro di Koulibaly, comprese le voci di calciomercato, ne ha parlato l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: