Koulibaly-Napoli, rinnovo complesso! CdM: De Laurentiis si avvicina ai 6 milioni, da giovedì possibile incontro

Calciomercato Napoli. Resta in bilico il futuro di Koulibaly, in scadenza con il Napoli nel 2023 e richiesto da diverse squadre. De Laurentiis lo valuta 40 milioni ed oltre ai top club europei (su tutti il Chelsea) anche la Juventus sta muovendo i primi passi per prendere il senegalese.

Rinnovo Koulibaly-Napoli, incontro con De Laurentiis

Di Koulibaly ne ha parlato anche l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, svelando quando potrebbe esserci il decisivo incontro con De Laurentiis. Il patron del Napoli dovrebbe rientrare domani in Italia ed è atteso martedì a Dimaro; il senegalese, invece, dovrebbe arrivare giovedì.