Il Mattino - Koulibaly vuole andare al PSG, ha già comprato casa e Tuchel spinge per averlo: ADL lo vende per 100 mln

I colleghi dell'edizione odierna de Il Mattino fanno il punto della situazione sul calciomercato della SSC Napoli:

"Caso Koulibaly: il pressing di Psg e City toglierà il fiato al Napoli a partire da questa primavera. Le milionarie attenzioni devono però ancora tramutarsi in realtà e stavolta gli azzurri hanno messo in preventivo la partenza di Koulibaly, dopo aver alzato il muro l’estate scorsa. A meno che sia il senegalese a spegnere sul nascere ogni voce di addio. Fali Ramadani, il suo procuratore, ha tra le mani le offerte degli emiri parigini e di quelli del Manchester City, ma nessuno dei due club ha formalizzato al Napoli una richiesta. Il prezzo giusto è attorno ai 100milioni, il che riduce all’osso le pretendenti. Koulibaly, in cuor suo, ha già scelto il suo futuro: vuole andare al Psg. Ma la trattativa non sarà semplice e sa anche bene il senegalese che con De Laurentiis non è mai facile trattare. Intanto ha comprato casa e questo non significa nulla: è un investimento come tanti che un calciatore fa nella propria vita. Ma la Francia è la terra scelta dai suoi genitori per emigrare dall’Africa: e per Kalidou sarebbe un motivo d’orgoglio indossare la maglia del club più rappresentativo. Tuchel - amesso che resti anche il prossimo anno - pare abbia già detto di volerlo sotto la Tour Eiffel. Qui è il calciatore più pagato: guadagna 6,5 milioni di euro".