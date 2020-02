Koulibaly out, Gazzetta: è in dubbio per Brescia! Non si è ancora ripreso dall’infortunio muscolare

Notizie calcio Napoli - Secondo quanto raccontato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, non è casuale se l'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso sta tenendo fuori il difensore centrale senegalese Kalidou Koulibaly.

"Fino a qualche mese fa, l’ipotesi di una esclusione non sarebbe stata nemmeno quotata: nessun allenatore si sarebbe mai sognato di tenere fuori uno tra i più forti difensore al mondo. Invece, il senegalese non si è ancora ripreso dall’infortunio muscolare patito nei minuti iniziali della gara col Parma, a metà dicembre. E’ rientrato soltanto due domeniche fa, al San Paolo, contro il Lecce e la sua prestazione è stata davvero mediocre, tanto che a Milano, in coppa Italia, contro l’Inter, è stato tenuto in panchina, mentre a Cagliari e stato addirittura escluso per problemi fisici: è in dubbio per Brescia"