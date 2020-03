Il Mattino - Koulibaly out contro l'Inter, salterà anche il Barcellona: la data del rientro

Notizie Calcio Napoli - In attesa di capire se e come si giocherà la gara di Coppa Italia contro l'Inter, gli azzurri di Gennaro Gattuso sono al lavoro. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Mattino ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Koulibaly ha ripreso ieri a correre sul campo ma ha bisogno ancora di un po’ di tempo per potersi rilanciare nella mischia, se ne riparlerà più avanti, subito dopo il match di Champions League con il Barcellona. L’unica assenza domani sera per Gattuso che potrà schierare il Napoli migliore per la semifinale di ritorno di coppa Italia contro l’Inter di Conte dopo il successo per 1-0 al Meazza".