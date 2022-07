Koulibaly-Juve, Gazzetta: segnali positivi dal vertice con l'agente. C'è la deadline per chiudere

La Juve vuole agire in tempi stretti per Koulibaly. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che ribadisce come la trattativa tra i bianconeri ed il Napoli non sia assolutamente facile. Per questo motivo salgono le quotazioni di Bremer.

Koulibaly

Koulibaly-Juve: le ultime

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

"Tanto per soffermarsi sul caso Koulibaly evidentemente a Torino vogliono agire in tempi rapidi per evitare (soprattutto) la pericolosa concorrenza della Premier. Certo, i segnali positivi arrivati dal summit con Fali Ramadani mettono di buon umore i vertici juventini e (di conseguenza) Max Allegri. Non sarà facile, comunque, indurre Aurelio De Laurentiis a sedersi a un tavolo, considerato che il patron azzurro preferirebbe venderlo all’estero. In ogni caso la prossima settimana appare decisiva per la soluzione del caso-difensori. Non va mai dimenticato, infatti, come alla Juve pongano grande attenzione anche per Bremer in alternativa al leader della difesa di Spalletti".



