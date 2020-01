CdM - Napoli-Inter, è l'attacco della capolista contro una difesa incerottata: giocheranno Manolas e Luperto, Koulibaly in forse

Ultimissime calcio Napoli - Al San Paolo sarà sfida non solo fra chi ha terribilmente deluso e chi invece lotta punto a punto per lo scudetto con la Juventus, ma sarà anche la sfida fra un attacco molto efficace della capolista e la difesa incerottata del Napoli. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa notare:

"Gattuso cerca di tamponare con il lavoro e con la tattica, ma non sarà facile per il reparto difensivo azzurro limitare la forza offensiva dei nerazzurri. Incerottata, senza Maksimovic e con Koulibaly molto in forse, l’impresa sembra davvero ardua. La scelta sugli interpreti quindi appare scontata: giocheranno quindi Manolas e Luperto contro l’attacco monstre dell’Inter, formato da Lukaku e Lautaro. [...] Di contro ci sarà una difesa rabberciata, che in questo girone d’andata ha incontrato tantissime difficoltà: un po’ per la condizione fisica di Koulibaly (tornato non in forma dopo la Coppa d’Africa), per gli acciacchi di Maksimovic e il grave infortunio di Malcuit. L’unica certezza è stata Giovanni di Lorenzo che si è calato subito nella realtà Napoli, sfornando prestazioni d’autore.Il Napoli fin qui ha incassato troppe reti: ben 22. Solo l’Atalanta, tra le squadre di vertice, ha fatto peggio con 25. La miglior difesa spetta proprio all’Inter (14 gol incassati)".