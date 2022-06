Koulibaly e Osimhen cedibili? Il Mattino: ecco la strategia di De Laurentiis

Calciomercato Napoli - Kalidou Koulibaly e Victor Osimhen sono i due pezzi pregiati del Napoli. I due calciatori sono stati attenzionati da parecchi club anche se di offerte vere non ne sono arrivate finora. L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino racconta quale è la strategia di De Laurentiis.

Ecco cosa scrive il quotidiano Il Mattino:

"Né dal Barcellona, nè da parte di altri club. Peraltro De Laurentiis non pensa affatto a cederlo in serie A, a meno che non arrivi una offerta da 30-35 milioni. E lo stesso vale per Osimhen: i pretendenti della Premier sono svaniti nel nulla, peraltro Giuntoli è stato netto con i vari emissari, perché per meno di 100 milioni De Laurentiis non tratta la sua cessione. Siamo solo a fine giugno, tutto può ancora succedere"