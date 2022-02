Koulibaly giocherà contro l'Inter? Repubblica: oggi è previsto un colloquio tra Kalidou e Spalletti per prendere una decisione definitiva

Notizie calcio Napoli - Koulibaly e Spalletti avranno un colloquio quest'oggi. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica che spiega come le condizioni fisiche del difensore verranno monitorate in giornata. Kalidou ed il tecnico faranno un punto della situazione per poi prendere una decisione definitiva in vista della gara di sabato contro l'Inter,

Napoli Inter colloquio Koulibaly Spalletti