Repubblica - Koulibaly non recupera, non ci sarà contro il Barcellona: ecco quando sarà in campo

Ultimissime calciomercato Napoli - I colleghi di Repubblicafanno il punto della situazione in merito all’affare Mertens e il suo rinnovo contrattuale e la situazione legata agli infortunidi altri azzurri:

"Il futuro di Mertens sarà colorato d’azzurro. Sono invece settimane più difficili per altri due big del Napoli. Ieri s’è fermato di nuovo per un infortunio Alex Meret, che ha perso anche per i suoi recenti problemi fisici il posto da titolare. Ma il portiere sta vivendo male soprattutto dal punto di vista psicologico il sorpasso subito da Ospina, che per volontà di Gattuso gli ha sottratto la maglia da titolare (e forse la chance di andare con la Nazionale agli Europei). L’altro punto fermo della squadra sparito dai radar è Kalidou Koulibaly, di fatto ko dall’inizio di dicembre e sicuro assente pure a Barcellona. Il difensore senegalese ha appena ripreso a lavorare in gruppo e spera di esserci contro la Spal. Il suo rientro dopo il flop contro il Lecce dovrà essere graduale".