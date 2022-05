Koulibaly-Barcellona, pronta l'offerta da 40 milioni! Agente atteso in sede: i dettagli

Ultime calciomercato Napoli. Come un fulmine a ciel sereno, il Barcellona è piombato su Koulibaly. Il centrale senegalese del Napoli, che ha il contratto in scadenza nel 2023, è il capitano designato per la prossima stagione ma di fronte ad un'offerta importante il suo futuro potrebbe cambiare.

Su Koulibaly è il Barcellona ad aver mosso i primi passi, in cerca del sostituto di Pique. Arrivano conferme da Repubblica di come i blaugrana siano pronti ad un'offerta per convincere il presidente De Laurentiis: