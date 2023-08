Koopmeiners spinge con l'Atalanta per cercare l'accordo col Napoli, blitz di ADL per chiudere

Calciomercato Napoli - Il centrocampo del Napoli è vicino a perdere un pezzo importantissimo dello scacchiere azzurro e che ha fatto la storia recente del club. Stiamo parlando di Piotr Zielinski, centrocampista polacco fortemente richiesto dall'Al Ahli. Il club saudita è pronto a fare una maxi offerta al giocatore per convincerlo ad accettare, mentre il Napoli ha già fatto il prezzo per cedere il cartellino del giocatore: 20 milioni.

Secondo quanto riportato dall'edizione in edicola oggi de Il Mattino, il blitz del Napoli con il presidente dell'Atalanta Percassi per rilanciare dopo il primo no a Koopmeiners è il segnale che De Laurentiis teme davvero che Zielinski possa fare il grande salto. Al giocatore olandese piace l’avventura Napoli e spinge con l’Atalanta per l’accordo. La squadra bergamasca sa che il centrocampista ha un accordo di gradimento con il Napoli. Ma i Percassi lo considerano intoccabile. Tradotto: ci vogliono almeno 50 milioni di euro.