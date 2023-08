Calciomercato Napoli - De Laurentiis prepara il doppio colpo a centrocampo! Non solo Gabri Veiga, ma anche Teun Koopemeiners. Secondo quanto riportato dall'edizione in edicola oggi de Il Mattino, sul piatto dell'Atalanta, per il centrocampista olandese, il Napoli ha messo 37 milioni di euro. Insomma, non proprio una distanza siderale rispetto a quanto chiedono i bergamaschi, ovvero poco più di 50 milioni. De Laurentiis, dunque, prepara l’affondo in attesa di definire la cessione di Zielinski.