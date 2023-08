Il Napoli ha abbandonato la pista Koopmeiners, Gazzetta: gli agenti erano in Italia per provare a chiudere, spunta il retroscena

Calciomercato Napoli. Con l'arrivo ormai prossimo di Gabri Veiga in azzurro (unito alla permanenza di Zielinski), il Napoli ha deciso di abbandonare la pista che porta a Teun Koopmeiners dell'Atalanta.

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha riportato alcuni retroscena sulla trattativa Koopmeiners-Napoli:

Intanto, parallelamente, è stata lasciata la pista che portava a Teun Koopmeiners. Giovedì sera erano arrivati in Italia dall’Olanda gli agenti del potente centrocampista dell’Atalanta, convinti di intercedere per una cessione del proprio assistito, stimolato dalla possibilie esperienza con i campioni d’Italia in Champions. Ma il club bergamasco non ha voluto assolutamente cedere il proprio giocatore arrivando a rifiutare una offerta di quarantacinque milioni messa sul piatto dal Napoli.