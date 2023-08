Koopmeiners-Napoli, l'apertura dell'olandese facilità il lavoro a De Laurentiis: le ultimissime

Calciomercato Napoli - Il Napoli, dopo aver preso Natan, ha come priorità il colpo a centrocampo. Non solo il sostituto di Ndombele, in caso di addio di Zielinski il club azzurro si sta preparando al possibile colpo dall'Atalanta. Ecco quanto riportato dall'edizione in edicola oggi di Repubblica:

"Il Napoli sta lavorando con gli agenti di Koopmeiners. L’apertura dell’olandese consentirebbe al club di De Laurentiis di poter trattare con l’Atalanta che vuole più di 35 milioni di euro per pensare alla cessione del suo campione".