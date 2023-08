De Laurentiis non molla Koopmeiners! Gazzetta: oggi attese novità, l'olandese ha una convinzione

Calciomercato Napoli. Continuano i cambiamenti nel centrocampo del Napoli: con l'arrivo di Gabri Veiga ad un passo (dopo quello di Cajuste) e la sempre più probabile conferma di Zielinski, il club di De Laurentiis sarebbe a caccia anche di un altro colpo da novanta da regalare a Rudi Garcia.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli continua a sperare in un'apertura dell'Atalanta per Teun Koopmeiners:

E infatti non è un caso che la pista Koopmeiners è tutt’altro che abbandonata, nonostante i “no” secchi dell’Atalanta fino a questo momento. Logico che, con un contratto di Zielinski da rinnovare e un Veiga che appare già “quasi” acquisito, il Napoli non ha lo spazio in rosa per ingaggiare un calciatore di alto profilo come l’olandese. Il quale però resta convinto che il suo arrivo in azzurro sia ancora fattibile. Oggi, nel merito, si aspettano novità sul fronte bergamasco.