Calciomercato Napoli - De Laurentiis prepara il doppio colpo a centrocampo! Non solo Gabri Veiga, ma anche Teun Koopemeiners. Secondo quanto riportato dall'edizione in edicola oggi de Il Mattino, il centrocampista olandese ha dato il suo gradimento al trasferimento in azzurro dove sarebbe atteso da un quinquennale da quasi 2 milioni all’anno. Ma l’intesa tra Napoli e Atalanta è ancora lontana.