Calciomercato Napoli - Il Napoli di Aurelio De Laurentiis sta ricostruendo una squadra per il 2024, che dovrà essere l'anno della rivoluzione. Tanti gli obiettivi nel mirino e tra questi c'è soprattutto Koopmeiners come scrive Il Mattino:

Il ci riproverà per Koopmeiners dell'Atalanta per il centrocampo, De Laurentiis tornerà alla carica in estate. Ma certo ora vanno sistemate le cose per partire all'assalto del quarto posto Champions.