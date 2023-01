Klinsmann: "Il Napoli è stato uno spettacolo contro la Juve. A fine gara ho scritto un messaggio agli amici interisti"

Calcio Napoli - Jurgen Klinsmann ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport:

Quanto è importante vincere la Supercoppa per raddrizzare il cammino anche in Serie A?

«È importante per prendere il giusto slancio dopo la pausa: gli effetti del Mondiale sulle squadre non sono ancora chiari, non si può dare niente per perso. Certo, il Napoli con la Juve è stato uno spettacolo meraviglioso. Dopo quella partita ho scritto in chat ai miei amici interisti in Italia una sola cosa: “È il loro anno...”. Per questo, se c’è la possibilità di vincere qualcosa di diverso, va presa al volo. Tra l’altro, l’Inter ha una rosa di livello internazionale e in Champions ha mostrato una mentalità europea: magari non è l’anno del campionato, ma è quello dell’Europa... ».

Ma è stupito nel vedere i nerazzurri così lontani dalla vetta?

«A metà anno 10 punti di distanza non me li aspettavo. Sono tanti, ma è come se ancora l’Inter non fosse esplosa definitivamente. Da tifoso, dico che è normale che il popolo nerazzurro chieda di più. Conoscendo San Siro, so quanto sa trascinarti ma so anche quanta pressione può metterti...».