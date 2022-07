Kim-Napoli, Gazzetta: può svolgere prima parte visite mediche in Portogallo. Ecco cosa sta facendo ritardare l'annuncio

Calciomercato Napoli - La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione per quanto riguarda la trattativa tra Napoli e Fenerbahce per il trasferimento in azzurro del difensore coreano Kim Min jae. Ci sono ancora dei dettagli burocratici da sistemare prima di poter vedere il ragazzo a disposizione di Luciano Spalletti a Caste di Sangro.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Non pare ci siano complicazioni, ma la difficoltà nel fissare una serie di clausole, tradotte anche in inglese, porta le parti a uno scambio continuo di documentazione, mentre il difensore asiatico si trova a Lisbona e aspetta l’ok dei suoi agenti per volare in Italia e unirsi alla sua nuova squadra nel ritiro di Castel di Sangro. E, vista l’attesa, è possibile che il giocatore svolga una prima parte delle visite mediche in Portogallo per poi arrivare al più presto in Italia".