Kim-Napoli, nel weekend visite mediche e arrivo in ritiro! CorSport: aspetta il via libera per partire, ultimo nodo clausola

Calciomercato Napoli. Dopo l'addio di Koulibaly il Napoli è a caccia del suo sostituto e sembra averlo trovato: si tratta di Kim Min-Jae, centrale coreano che il club di De Laurentiis sta trattando con insistenza con il Fenerbahce e l'entourage del difensore.

La trattativa tra il Napoli e Kim Min-Jae è molto articolata, ma sembra essere arrivata ad un punto di svolta. Spalletti lo aspetta nel ritiro di Castel di Sangro, ma vanno limate ancora delle pissole differenze prima di visite mediche e firma. Ecco quanto scritto dal Corriere dello Sport:

L'affare è in via di definizione, col Fenerbahçe c'è poco altro da dire dopo che Giuntoli ha chiarito al club turco la disponibilità a coprire per intero la clausola da 20 milioni. Con il calciatore, che firmerà un contratto fino al 2027, si discute dei dettagli, come l'ipotesi di inserire una clausola rescissoria da almeno 40 milioni.

Spalletti aspetta Kim che a sua volta aspetta l'ok per volare in Italia. Domani comincia il ritiro di Castel di Sangro e proprio nelle prossime ore potrebbero essere pianificate le visite mediche del difensore.