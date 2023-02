Kim impressionante: le percentuali fanno dimenticare Koulibaly

Napoli addirittura migliorato dal cambio Kim per Koulibaly dal punto di rendimento. Il nuovo arrivato ha una percentuale di tackle vinti pari al 98%, contro il 61% dell’attuale difensore del Chelsea andato via in estate. Da considerare ci sono anche il numero di gol subiti: 30 gol incassati lo scorso anno a questo punto della stagione, mentre ora sono 21. Fa spavento la lettuera dei passaggi inercettati di Kim del 99%, la stessa dei tiri bloccati. Inoltre, è centrale anche nel gioco di Spalletti con 1.727 passaggi totali (il 96% sono quelli riusciti) è il giocatore ad averne effettuati di più in serie A ed è anche quarto in Europa.