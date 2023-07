Visite mediche di Kim col Bayern Monaco! Pronto l'assegno al Napoli, le cifre

Il Napoli saluta Kim Min Jae dopo soltanto una stagione. Arrivato per sostituire Koulibaly è subito diventato l'idolo dei tifosi azzurri e vinto il premio come miglior difensore del campionato di Serie A. Adesso è tutto pronto per il suo trasferimento, ha scelto il Bayern Monaco.

Kim Bayern Monaco: visite mediche e firma

Napoli - E' da tempo che ha le valigie pronte il difensore sudcoreano del Napoli. Perché sembrava tutto pronto per il suo passaggio al Manchester United e, invece, firmerà con il Bayern Monaco. Kim Min-jae domani effettuerà le visite mediche con il club tedesco di Baviera per poi firmare un maxi contratto quinquennale con il Bayern Monaco da sette milioni a stagione più bonus.

Tutto pronto anche per la cifra che incasserà il Napoli per la cessione di Kim al Bayern Monaco, i tedeschi verseranno con un assegno i 58 milioni di euro di clausola rescissoria. A riportarlo è Il Mattino.