Kilman Napoli: Micheli fa leva sulla volontà del giocatore per abbassare il prezzo del Wolverhampton

Il Napoli vuole comprare Max Kilman in difesa e punta forte sul possibile acquisto del difensore al posto di Kim. Non à facile la trattativa visto che il Wolverhampton continua a valutarlo 40 milioni di euro.

Napoli: Kilman il possibile colpo, si tratta

Napoli - Al momento, secondo Repubblica, ancora non è quello giusto il prezzo di Kilman per il Napoli. Troppo alta la richiesta del Wolverhampton per il centrale e allora il Napoli lavora per trovare l'intesa con il club inglese. Sembra essere l'uomo giusto per poter affiancare Rrahmani, ma per ora non c’è l’accordo sulla valutazione. I Wolves non si schiodano da 40 milioni di euro e allora Maurizio Micheli fa leva sulla volontà del giocatore per ottenere il sì e “costringere” il Wolverhampton ad abbassare le pretese. Intanto, il club inglese vuole provare a rinnovare con Kilman.