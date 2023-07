Kilman-Napoli, CorSport: è stato designato come erede di Kim ma tutto è nelle mani del Wolverhampton

Calcio Napoli - Kilman è il profilo in pole per sostituire Kim si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport. Il difensore del Wolverhampton piace davvero molto agli azzurri che però non intendono alzare l'offerta iniziale di 35 milioni. Gli inglesi ne chiedono almeno 5 in più.

Kilman

Interesse del Napoli per Kilman

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport su Kilman: