Kessie-Napoli, Gazzetta esclude ogni possibilità: su di lui Monaco e club inglesi

Ultime Calcio Napoli - Nei giorni scorsi in orbita Napoli era stato accostato il nome di Kessie. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport esclude questa possibilità per l'ivoriano:

"L’ivoriano è il rossonero più vicino all’addio immediato, specialmente dopo la mancata convocazione per la Juve che ha segnato una frattura quasi insanabile con l’ambiente: su di lui resta vivo l’interesse del Monaco, che lo aveva già cercato ad agosto, e di alcuni club di Premier. Dalla cessione di Kessie in via Aldo Rossi contano di monetizzare non meno di 25 milioni"