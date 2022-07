Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime indiscrezioni in merito al possiible acquisto di Kepa da parte del Napoli:



"Per la porta Kepa è il nome che intriga per qualità tecniche ed esperienza internazionale, sono frequenti i contatti tra il Napoli e il Chelsea. L’ostacolo è l’ingaggio da condividere con i Blues, la trattativa va avanti. Contini attende che il Napoli lo liberi per trasferirsi alla Sampdoria, potrebbe accadere nel weekend".