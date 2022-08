Kepa-Napoli, Gazzetta: agente in Italia per chiudere l'operazione, due aspetti da definire

Calciomercato Napoli. Kepa si avvicina sempre di più al Napoli. Il portiere del Chelsea è chiuso nel club di Tuchel e vorrebbe una nuova avventura, con il Napoli in pole position per acquistarlo.

Le ultime sull'affare Napoli-Kepa sono state riportate dall'edizione odierna del La Gazzetta dello Sport:

Da Londra, invece, sponda Chelsea potrebbe arrivare Kepa, il cui agente Canales è in Italia per cercare la quadra tra i due club per il pagamento dell’ingaggio del portiere spagnolo ed i bonus che il Napoli deve garantire ai Blues. Anche se l’accordo è vicino, il Napoli continua a battere tante altre piste - compresa quella che conduce a Navas - ma Kepa resta in pole position per sostituire Ospina (andato a sua volta a svernare all’Al Nassr).