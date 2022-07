Calciomercato Napoli, nuovi contatti per Kepa nell'operazione Koulibaly-Chelsea: aggiornamenti anche per Keylor Navas

Calciomercato Napoli. Ormai ci siamo, Kalidou Koulibaly è pronto a dire addio al Napoli. Il centrale senegalese a breve sarà un nuovo giocatore del Chelsea: accordo trovato tra le parti, con il club di De Laurentiis che intascherà circa 40 milioni di euro per il difensore in scadenza nel 2023.

Kepa Napoli

Kepa-Napoli, le ultime

Come riportato dal Corriere dello Sport, la trattativa con il Chelsea ha rinverdito anche la possibile operazione Kepa: il portiere spagnolo è in uscita e piace al Napoli, che però non può accollarsi tutto l'oneroso ingaggio dell'estremo difensore. Ecco quanto scritto da quotidiano: