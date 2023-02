Kakà: "Napoli impressionante per continuità. Le altre big hanno sbagliato mentre loro mai"

Calcio Napoli - Kakà ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

Pensiamo al campionato. Un giudizio sul Napoli?

«Impressionante, soprattutto per la continuità. Le altre grandi hanno sbagliato, loro zero».

Che cosa pensa della vicenda della penalizzazione Juve?

«Quello che succede alla Juve è brutto per tutto il calcio italiano. Mi auguro che si risollevino presto, è un club importante anche in Europa e ha tanti tifosi. Spero davvero che ne escano in fretta. Noi abbiamo vissuto un momento differente nel 2006, prendere penalizzazioni a campionato in corso è difficile da gestire».