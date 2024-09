Juventus, Thiago Motta perde un giocatore in vista del match contro il Napoli

Ultime notizie SSC Napoli - Francisco Conceiçao salterà Juventus-Napoli, nell’allenamento di ieri l’esterno si è dovuto fermare dopo aver accusato un problema muscolare.

Come racconta la Gazzetta dello Sport, non basterà però la pausa nazionali, perché le prime stime ipotizzano un rientro in gruppo tra una ventina di giorni circa: