Esonero Sarri, Il Mattino: "Ha le ore contate! Nuovo allenatore Juve, c'è un nome caldo: tre le alternative"

L'ex allenatore della Ssc Napoli Maurizio Sarri avrebbe le ore contate alla Juventus. A riferirlo è l'edizione odierna de Il Mattino

Missione fallita, la Juventus batte il Lione (2-1) ma saluta la Champions agli ottavi tra rimpianti e recriminazioni. Un’eliminazione devastante con conseguenze su bilancio e guida tecnica: Sarri infatti pare avere le ore contate, all’orizzonte rispunta Inzaghi, al momento favorito per la panchina bianconera, davanti a Zidane, Paulo Sousa e Pochettino. Agnelli non si è fatto condizionare dall’emotività di un’eliminazione, ma avrebbe ponderato la decisione negli ultimi mesi, a partire dall’eliminazione in Supercoppa e in Coppa Italia, e i risultati deludenti di un finale di stagione complicato. Lo scudetto è troppo poco per una Juve abituata a puntare decisamente più in alto, Sarri paga anche un rapporto complicato con lo spogliatoio (Ronaldo in primis ma non solo) e la mancanza di gioco e spettacolo, elementi che avrebbero dovuto essere il suo valore aggiunto. E invece sono venuti meno, proprio come i risultati, e in questo momento anche la posizione di Fabio Paratici (il primo sostenitore di Sarri) è in bilico. Doveva essere una rivoluzione, e invece la Juve si è dimostrata impermeabile al sarrismo, rigettandone i dogmi, troppo ancorata al suo DNA e ai suoi campioni per scendere a compromessi in nome del “giochismo” e del collettivo.