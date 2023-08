Juventus, niente Berardi! Carnevali tuona: "Il 17 era l'ultima data utile, Giuntoli lo sapeva"

Notizie calcio. Nonostante la volontà di Domenico Berardi di approdare alla Juventus, l'attaccante dovrebbe restare al Sassuolo. Parola di Giovanni Carnevali, ad dei neroverdi, che chiarisce la situazione attorno a Berardi nell’intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport:

"Noi abbiamo accettato che Berardi avesse trovato un accordo con la Juve e da dieci giorni Domenico si allena a parte perché destinato alla cessione. Non ha giocato in Coppa Italia, non giocherà al debutto in Serie A con l’Atalanta, ma adesso è giusto che il Sassuolo cominci a pensare ai propri interessi. Per noi Berardi è fondamentale: il nostro campionato inizia domani, non c’è più tempo per sostituirlo adeguatamente. La forza del Sassuolo è la programmazione, non abbiamo mai chiuso le porte a nessuno, ma le tempistiche sono fondamentali e adesso da parte mia non c’è la disponibilità a riaprire la trattativa. Giuntoli e i procuratori non possono non aver capito che avrei ragionato su tutto, ma che sulla tempistica ero tassativo. Avevo mostrato grande comprensione nell’affrontare il tema della cessione di Berardi ad agosto inoltrato, ma oltre il 17 non si poteva proprio andare”.