Juventus-Napoli si giocherà regolarmente! L'ASL non è intervenuta sulle positività di Bonucci e Demiral per un motivo preciso

Ultime notizie Napoli - Juventus-Napoli si giocherà regolarmente mercoledì prossimo all’Allianz Stadium. Ne parla Tuttosport.

"L’Asl di competenza non è intervenuta perché le due positività, Leonardo Bonucci e Merih Demiral, riscontrate in casa bianconera non riguardano un unico focolaio ma si tratta di casi isolati, provenienti da posti - addirittura Paesi - diversi, che non sono stati a contatto tra loro. Meno male, un altro stop sarebbe stato davvero troppo per la partita infinita, che avrebbe dovuto disputarsi domenica 4 ottobre dello scorso anno e invece si svolge dopo sei mesi. Ironia della sorte, Juventus-Napoli non disputata a ottobre per la positività di due giocatori del Napoli si giocherà quando è la Juventus ad avere due giocatori positivi"