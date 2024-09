Juventus-Napoli sarà più bollente che mai. E per un motivo per preciso come giustamente sottolinea il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola.

Juventus-Napoli, sarà clima bollente a Torino

“La Juventus non ha ancora subito gol in campionato, il Napoli dovrà saper essere imprevedibile per sorprendere la squadra di Thiago Motta e avere personalità perché il clima sarà ancora più infuocato considerando l’accoglienza all’ex Conte”.