Il Mattino - Juventus-Napoli: problema Covid, Lozano e Fabian non saranno disponibili

Notizie su Juve Napoli con il problema Covid per gli azzurri di Spalletti. Fabian Ruiz e Lozano gli ultimi positivi, Insigne verso il recupero per la partita.

Aggiornamenti su Il Mattino in vista di Juventus Napoli e le assenze di Spalletti:

Un anno e mezzo più tardi, Juventus-Napoli rischia ancora di fare rima con il covid. La partita rinviata nell'ottobre del 2020 fu uno degli argomenti di discussione più importanti in Europa sull'argomento pandemia-calcio e i casi covid che galoppano potrebbero ingolfare nuovamente una sfida che non è mai come le altre. La Juventus attende gli azzurri a Torino il 6 gennaio per il match dell'Epifania - il primo di campionato nel 2022 - ma mentre Allegri spera di poter tenere fuori dalla lista dei disponibili solo gli attualmente infortunati Danilo e Ramsey, Spalletti sarà costretto a fare la conta e domani si ritroverà in campo una squadra in ogni caso decimata da assenze e positività delle ultime settimane.

L'ultimo positivo al covid in ordine di tempo è Hirving Lozano, come informato dal club ieri attraverso i canali ufficiali. L'esterno azzurro era volato in patria con tutta la famiglia dopo la sconfitta contro lo Spezia e lì stava trascorrendo le vacanze natalizie. Non ha sintomi ed è già in isolamento dopo il risultato del tampone molecolare di cui ha prontamente informato il club. Il protocollo messicano, però, si differenzia almeno in parte da quello italiano: il calciatore non è vincolato necessariamente ad un minimo di giorni di quarantena ma deve isolarsi ora e poi ripetere il tampone verificando la negatività senza avere limiti di tempo. Una volta confermata la negatività, potrà fare ritorno in Italia e a Napoli.

Più problematica appare invece la situazione legata a Fabian Ruiz: lo spagnolo aveva fatto ritorno a casa ma a seguito della positività al covid dovrà attendere inizio gennaio per ripetere un tampone molecolare che, in caso di negatività, gli darà la possibilità di fare ritorno in Italia e agli allenamenti con i compagni di squadra. Improbabile, dunque, vedere il centrocampista spagnolo a disposizione prima della importantissima gara di Torino, match in cui il Napoli dovrà invertire la rotta dopo l'ultimo filotto negativo davanti ai propri tifosi. In attesa c'è anche Lorenzo Insigne, che era risultato positivo il 21 dicembre scorso: il capitano azzurro, dopo un lieve stato influenzale che aveva messo in guardia lo staff medico del Napoli, è in netta ripresa e ha allontanato ogni sintomo, ha condiviso coi tifosi sui social alcuni momenti dei suoi allenamenti «fatti in casa» in questi giorni di festa solitaria e aspetta solo di poter ripetere il tampone molecolare per aggregarsi nuovamente al gruppo a disposizione.