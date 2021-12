Juventus-Napoli, difficile la presenza di Osimhen: il regolamento FIFA blocca il nigeriano

Napoli Calcio - Freme Victor Osimhen per il ritorno in campo, ma tutto dipende dalle visite mediche in programma a fine anno. Attualmente in Nigeria, l’attaccante rientrerà in Italia tra giovedì o massimo venerdì mattina per sottoporsi al consulto medico con i dottori Canonico e Tartaro e avere eventualmente l’idoneità per il rientro.

Tuttavia, come riferisce Il Mattino oggi in edicola, in ogni caso è difficile immaginare di avere a disposizione in centravanti per Juventus-Napoli. Più che per i tempi e la volontà del gocatore, è un regolamento della FIFA a bloccare il tutto.

Juve-Napoli, Osimhen bloccato da una regola FIFA